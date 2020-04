Maltempo: dopo mesi di siccità finalmente tanta pioggia in Piemonte!

La perturbazione atlantica giunta sull'Italia ha dispensato piogge preziose da nord a sud dopo un lungo periodo avaro di precipitazioni e in generale un inverno ampiamente siccitoso specie nella seconda parte.

Abbondanti piogge hanno interessato anche il Piemonte, dove in poche ore si è passati dalla siccità a fiumi ingrossati e qualche allagamento. I corsi d'acqua hanno ricevuto improvvisamente notevoli quantità di pioggia, crescendo velocemente soprattutto nel cuneese (dove sono caduti fino a 70 mm di pioggia in 24 ore) e nel torinese. La situazione comunque è ampiamente sotto controllo.