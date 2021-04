Maltempo: domenica tutt'altro che primaverile! Ancora freddo e tanti acquazzoni in arrivo

Il tempo, già piuttosto incerto da diversi giorni, peggiorerà nettamente nel corso delle prossime 24 ore principalmente sul centro-sud. L'aria fredda balcanica e l'aria più umida e mite africana entreranno in circolo in un vortice di bassa pressione nel mar Tirreno, dopodiché favoriranno la formazione di nubi cariche di piogge e temporali pronte a coinvolgere gran parte del centro-sud.

Ma quando avrà inizio questo peggioramento? La Sardegna sta già facendo i conti con le prime note instabili legate a questa perturbazione, mentre il resto d'Italia si ritrova in una situazione di generale tranquillità. Tuttavia nel corso della notte la perturbazione si sposterà nel mar Tirreno dove si rinforzerà nettamente e potrà così invadere Toscana meridionale, Lazio, Campania, Calabria tirrenica a suon di piogge e acquazzoni. A partire dalla tarda mattina di domani il maltempo si estenderà anche a Umbria, Marche, Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria ionica e Sicilia. Non escludiamo locali intense grandinate, specie nelle aree interne.



Isolati acquazzoni o temporali in arrivo, tra pomeriggio e sera, anche su Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Veneto e lungo l'arco alpino. Più stabile solo sul nord-ovest.

Le temperature si manterranno stazionarie e pertanto ancora piuttosto fredde su tutta la penisola.