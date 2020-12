MALTEMPO: domenica PIOVOSA sui settori di ponente e sulle Isole

Il terzo fine settimana di dicembre vedrà una perturbazione incombere sulle sorti meteorologiche del nostro Paese.

Gli ultimi aggiornamenti hanno rallentato il corpo nuvoloso che potrebbe addirittura arenarsi sui settori occidentali italiani, senza progredire oltre. In questi casi risulta difficile stabilire il limite in cui le piogge potranno spingersi.

In questa sede prenderemo in considerazione l'ipotesi del modello europeo che ci sembra la più credibile. Teniamo comunque presente che non tutte le mappe sono in accordo con questa evoluzione.

La mappa estrapolata dal modello nostrano mostra la sommatoria delle piogge attese in Italia nell'arco della giornata di domenica 20 dicembre:

Teniamo presente che probabilmente la Liguria, la Sardegna orientale e la bassa pianura potrebbero essere sotto la pioggia già nella giornata di sabato 19 dicembre.

La mappa mostra un tappeto di rovesci interessare la Sardegna, la Sicilia e parte delle regioni meridionali. In questi settori saranno probabili anche temporali.

Le piogge potrebbero sforare verso il medio Tirreno (Il Lazio in modo particolare) e soprattutto il settore di nord-ovest. Qui andrà in scena anche la neve sopra i 700-900 metri sui settori alpini occidentali, sulla bassa Val d'Aosta e l'alto Piemonte.

Su tutte le altre regioni avremo molti annuvolamenti, ma piogge nel complesso assenti o ridotte a pioviggini o sgocciolii.

Farà piuttosto freddo al nord, specie al nord-ovest. Decisamente mite invece il clima al centro, sulle Isole e al meridione stante la presenza di venti di Scirocco.

Controlla sempre le previsioni dettagliate e specifiche per la tua città, continuamente aggiornate:

>>> ROMA

>>> MILANO

>>> NAPOLI



>>> altre località