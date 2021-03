MALTEMPO: domenica PIOGGIA e NEVE in arrivo su alcune regioni

Il treno delle correnti occidentali che sta interessando l'Italia si interromperà bruscamente con un fronte freddo che domenica darà tempo instabile, ventoso e più freddo su gran parte d'Italia.

Dopo il passaggio di questa perturbazione, le correnti ruoteranno dai quadranti settentrionali, dando luogo al calo termico che da giorni stiamo seguendo su carte e modelli.

Ecco la situazione prevista per le ore centrali di domenica 14 marzo, secondo il modello americano:

Il fronte freddo si avviterà attorno ad una depressione centrata grossomodo sull'Appennino settentrionale.

Notate i rovesci anche nevosi attorno a 900-1000 metri sul nord Appennino, 1100-1200 metri sull'Appennino centrale e 1300 metri su quello meridionale. Neve anche sulle creste alpine, ma segnatamente sui versanti esteri ad eccezione dell'alta Val d'Aosta e Ossola.

Rovesci si attiveranno inoltre sulla Sardegna, la Campania, la Calabria Tirrenica e il nord della Sicilia.

Attenzione ai venti forti tra ovest e nord-ovest con i bacinì centro-meridionali in condizioni non buone. Temperature in progressivo calo specie dove si attiveranno i fenomeni più intensi.

Tra la notte e la mattinata di lunedi 15 marzo la perturbazione si sposterà verso est, mettendo sotto rovesci il medio-basso Adriatico e il meridione:

Tra Marche, Abruzzo e Molise avremo nevicate sopra i 600-700 metri; 900-1000 metri tra la Calabria e la Sicilia settentrionale.

Sempre lunedi avremo un calo termico più sensibile sulle regioni adriatiche e al sud stante la rotazione delle correnti dai quadranti settentrionali.

Controlla sempre le previsioni dettagliate e specifiche per la tua città, continuamente aggiornate:

>>> ROMA

>>> MILANO

>>> NAPOLI



>>> altre località