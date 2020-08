Maltempo: domani temporali verso il centro-sud, in settimana CROLLO delle temperature

Una forte perturbazione atlantica giunta nelle ultime ore sul nord Italia segnerà in modo determinante questa prima settimana d'agosto. La massa d'aria molto fresca attraverserà la nostra penisola da nord a sud, giungendo domani sul Meridione dove persisterà per almeno quattro giorni! Insomma si prospetta una settimana decisamente diversa dalle precedenti: vento, temporali e temperature ben più basse del solito saranno gli elementi salienti delle nostre giornate, soprattutto sul centro-sud!

Ma ora concentriamoci sulla giornata di domani, 4 agosto, la quale vedrà un deciso cambio di rotta sul centro-sud dopo la forte ondata di caldo che aleggia da oltre una settimana. L'aria fresca che ora sta invadendo il nord Italia (le temperature questa sera sono crollate fin sotto i 20°C) si muoverà pian piano verso il centro-sud nelle prossime 24 ore. Domani mattina farà ancora molto caldo su tutto il sud, con temperature fino a 37°C, ma saranno gli ultimi scampoli di caldo visto che domani sera le temperature crolleranno praticamente ovunque.

Forte maltempo in arrivo, rischio violenti temporali



Il calo termico purtroppo non passerà inosservato: gli eccessivi contrasti termici favoriranno la formazione di numerosi e forti temporali su Marche, Abruzzo, Molise, Umbria, Puglia centro-settentrionale, Basilicata, Campania e Lazio.

In particolar modo i fenomeni più intensi potranno interessare, domani pomeriggio, aree come il foggiano, il nord barese, l'Appennino centrale e gran parte delle aree adriatiche fino alla Romagna. Elevato il rischio di grandine di grosse dimensioni, forti raffiche di vento e nubifragi.

Fenomeni ancora molto scarsi se non assenti su Calabria, Sicilia e Sardegna, dove tuttavia il calo termico si percepirà seppur in maniera più contenuta.

All'arrivo del maltempo cesseranno anche i venti di scirocco a favorire di più freschi e gradevoli venti di maestrale o tramontana. Precisiamo che il maltempo continuerà ad avvolgere il nord-est per gran parte della giornata, mentre avanzerà un miglioramento discreto sul nord-ovest.

Settimana più fresca e instabile sul centro-sud!



La perturbazione si isolerà sulle regioni centro-meridionali nei giorni di mercoledì, giovedì e venerdì: questo significa che avremo condizioni meteo molto imprevedibili, soprattutto nelle ore pomeridiane e serali quando acquazzoni e temporali potranno formarsi a più riprese. Le temperature scenderanno ulteriormente, tanto che nel prosieguo di settimana le massime non andranno oltre i 28-30°C praticamente ovunque. Tornerà a far molto fresco di notte (temperature tra i 15 e 19°C).