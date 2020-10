Maltempo: domani piogge e TEMPORALI sul centro-sud

Una blanda perturbazione atlantica ha interrotto l'egemonia dell'alta pressione africana a suon di nubi e piogge perlopiù sulle regioni settentrionali, senza fortunatamente fenomeni intensi. A breve il maltempo si muoverà verso il centro-sud dove spazzerà via la mitezza e la stabilità presenti ormai da inizio settimana e riporterà un clima più consono al mese di ottobre.

METEO PER IL 24 OTTOBRE 2020 | Graduale miglioramento del tempo al nord, eccetto Liguria orientale e Friuli Venezia Giulia dove avremo residue piogge al mattino. Peggiora nettamente su tutto il centro Italia, in particolare nel Lazio dove non mancheranno locali rovesci e temporali. Piogge più deboli e disorganizzate sul versante adriatico.

Tra pomeriggio e sera piogge in arrivo, con annessi locali temporali, su Campania, Basilicata e Puglia centro-settentrionale. Piogge deboli in arrivo su Calabria tirrenica e messinese. Andrà decisamente meglio sull'arco ionico, gran parte della Sicilia e in Sardegna dove la perturbazione sarà quasi del tutto inoffensiva.



La perturbazione sarà molto rapida, tanto che nelle prime ore di domenica avrà abbandonato quasi tutto il centro-sud.