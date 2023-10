Maltempo di inizio settimana, ecco dove pioverà

Dopo la breve pausa di queste ultime ore, ci troveremo di nuovo a fare i conti con piogge e temporali, e un clima nettamente più autunnale in molte delle nostre regioni, soprattutto al Nord Italia e sul versante tirrenico, grazie all'arrivo di un'altra perturbazione atlantica.

Il nuovo fronte caldo, proveniente da ovest, raggiungerà l'Italia nelle prossime ore, precisamente nella giornata di domenica, e porterà i primi fenomeni localmente intensi, in particolare nell'alta Toscana, in Liguria e sulle Alpi centrali, dove potremmo anche assistere a qualche isolato nubifragio. Questo sistema frontale si estenderà su buona parte del centro e del Nord all'inizio della settimana, portando un netto peggioramento con piogge diffuse e accumuli decisamente consistenti, con valori che potrebbero superare i 50-60 mm in diverse località tra Liguria, Toscana, Appennino Emiliano, Alto Piemonte, Lombardia, Trentino Alto Adige e Veneto.

Insomma, è evidente che la giornata di lunedì sarà la più instabile di questo finale di ottobre, con condizioni meteo avverse che coinvolgeranno gran parte del nord e del Medio Alto Tirreno. Nel frattempo, al sud, si intensificheranno i venti di scirocco, portando a un inevitabile aumento delle temperature di diversi gradi sopra le medie del periodo. Secondo gli ultimi aggiornamenti, potremmo persino raggiungere temperature vicine ai 28-29°C nelle regioni tra Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia.

Martedì 31 ottobre, la giornata di Halloween, vedrà un graduale miglioramento nelle regioni del Nord, ad eccezione delle ultime piogge sul Triveneto, mentre l'instabilità si concentrerà tra centro e Sud Italia.Tuttavia, questi saranno gli ultimi fenomeni prima di un graduale miglioramento delle condizioni meteorologiche su gran parte d'Italia.

È importante notare che si tratterà di un miglioramento temporaneo, poiché già il 1 novembre, nella giornata di Ognissanti, dovremo nuovamente preparare l'ombrello in previsione delle piogge e degli acquazzoni che raggiungeranno molte località del centro e del Sud.