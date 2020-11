MALTEMPO di fine mese: quanto c'è di vero?

Il vortice polare ogni anno ci stupisce sempre di più in barba al riscaldamento globale conclamato. Gira infatti come una trottola impazzita e imprime alla corrente a getto, quel fiume d'aria che scorre sopra di noi a 10km di altezza, accelerazioni pazzesche, che rendono così difficile il passaggio di perturbazioni in serie all'altezza delle nostre latitudini.



Inoltre affinché vi siano passaggi perturbati non è solo necessaria una frenata delle correnti in quota e la loro ondulazione, ma anche che la fascia dei fronti perturbati, meglio nota come fronte polare, scorra a latitudini più basse, cosa che non sta avvenendo da oltre 30 anni e i risultati sono sotto gli occhi di tutti.



A far fondere i ghiacciai, cari lettori, oltre al caldo, è soprattutto la mancanza di nevicate nei mesi intermedi e tutto questo si verifica quale conseguenza di quanto appena esposto.



Pensate che nel mese di novembre di alcuni decenni fa si faceva fatica a tenere il conto di quante perturbazioni transitavano sulla Penisola , ora bastano le dita di una mano per contarle in un intero mese. Intendiamoci: i fronti passano ma molto, molto più a nord.



E adesso si vede qualcosa per la fine del mese? Lo diciamo da giorni in effetti che la fine di novembre potrebbe essere caratterizzata dal passaggio di vortici depressionari più organizzati (molto più di quello strozzato che sta attraversando il Paese in queste ore).



Il modello americano evidenzia in diverse emissioni affondi depressionari importanti, nati da un certo rallentamento della corrente a getto, frutto della resistenza della resistenza di un anticiclone sull'est europeo, rafforzato in parte anche dall'accumulo stagionale di aria fredda su quelle zone.



Ecco allora che ne scaturiscono configurazioni bariche come quella che vedete qui sotto, prevista per il 29-30 novembre:

Quello sotto è un altro esempio, anche più spettacolare, di affondo perturbato nel cuore del Mediterraneo, favorito da un blocco della circolazione zonale previsto sempre per la fine del mese nello stesso intervallo di tempo:

Altri scenari ipotizzano schemi barici simili evidenziando una frenata delle corrente da ovest. Ne vediamo un altro qui sotto, resta da capire quanto il fronte polare riuscirà ad abbassarsi di latitudine:

ATTENDIBILITA': al momento non è altissima, ma il fatto che venga costantemente segnalata questa dinamicità in almeno la metà degli scenari ipotizzati, deve farci pensare che l'attività del vortice polare possa in qualche modo placarsi un po'.