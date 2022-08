MALTEMPO con forti temporali, poi riparte un'estate più tranquilla

SITUAZIONE ATTUALE E TENDENZA. La prima perturbazione organizzata dell'estate 2022 è prossima a raggiungere il bacino centrale del Mediterraneo. A pilotare questo corpo nuvoloso verso il nostro Paese troviamo un vortice di bassa pressione attualmente presente con il proprio perno sulla Francia. L'aria fredda affluisce gradualmente attraverso la valle del Rodano, raggiungendo il Mediterraneo ed innescando forti temporali che nelle ultime ore hanno colpito il sud della Francia. In sede prefrontale, quindi nel settore caldo della depressione, alcuni forti temporali hanno interessato anche il nord Italia.

Nelle prossime ore la depressione si porterà con il proprio cuore più fresco ed instabile verso i bacini settentrionali italiani. Nuove, intense manifestazioni temporalesche colpiranno le regioni del centro e soprattutto del nord. Giovedì intensi temporali saranno probabili su Liguria, Toscana, Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna, basso Veneto.

Analisi in quota del modello americano GFS riferita al pomeriggio di giovedì 18 agosto, vortice ciclonico in ingresso sul Mediterraneo:

Previsione della pioggia calcolata dal modello Lamma per la notte tra giovedì e venerdì, forti temporali a spasso per l'Italia, in questo caso su Toscana, Lazio ed Emilia:

Il passaggio di questa depressione introdurrà sul Mediterraneo centrale aria più fresca dall'oceano Atlantico. Il cambio di circolazione si farà sentire con una rotazione del vento dai quadranti occidentali. Sulle regioni del nord dell'aria più fresca sopraggiungerà con intense manifestazioni temporalesche. Al meridione e sulle isole maggiori il ricambio d'aria si farà sentire con un rinforzo del Maestrale.

Temperature previste alla quota di 850hPa (circa 1500 metri) dal modello americano GFS per domenica 21 agosto, quando avremo ripristinato un contesto termico più moderato:

Con l'arrivo della prossima settimana il tempo sull'Italia sarà influenzato dalla distensione dell'ala orientale dell'anticiclone delle Azzorre, con temperature che torneranno ad essere calde ma senza eccessi. Si tratterà a tutti gli effetti di uno scampolo di estate mediterranea dopo gli eccessi delle trascorsi settimane. Sui Balcani ed il settore dell'Egeo riuscirà a sopravvivere una debole circolazione d'aria più fresca in quota, con qualche manifestazione di instabilità al sud.

Media Ensemble del modello americano GFS riferita a mercoledì 24 agosto, dove osserviamo la presenza di una debole circolazione ciclonica tra Egeo e Balcani, con tempo marginalmente instabile sulle regioni del sud:

CONCLUSIONI. Superata la seconda metà di agosto, la circolazione in ambito europeo diventa più irrequieta. Alle latitudini settentrionali si compiono i primi movimenti sinottici che stringono l'occhiolino all'autunno. Anche il nostro Paese sperimenta il passaggio di una perturbazione più organizzata.

Le condizioni estreme di caldo che abbiamo vissuto i mesi trascorsi, forniscono ora l'energia necessaria allo sviluppo di intensi temporali. Il cambio d'aria è l'allontanamento del caldo più intenso dal nostro Paese verrà ancora una volta pagato a caro prezzo. Al termine di questo passaggio perturbato saranno parecchie le località che dovranno fare la conta dei danni.