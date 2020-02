MALTEMPO: colpo grosso del MODELLO EUROPEO, ma è credibile?

Il mese di marzo potrebbe portare la prima intensa ondata di maltempo sullo Stivale dopo oltre due mesi di (quasi) completa stasi? L'ipotesi è presente questa mattina nelle corse ufficiali del modello europeo e canadese per l'inizio della settimana prossima.

Il modello americano invece storce un po' il naso anche se molti scenari alternativi optano anch'essi per questa tendenza.

Il modello europeo, nella sua corsa ufficiale di questa mattina, mostra una situazione decisamente perturbata per lo Stivale Italico segnatamente nella giornata di martedi 3 marzo. Ecco la mappa:

La depressione si formerebbe sul Golfo Ligure nelle prime ore di martedi 3 marzo, per poi migrare verso il medio e il basso Tirreno tra mercoledi 4 e giovedi 5 marzo.

Si tratterebbe di un'ottima opportunita per molte regioni di incamerare un po' di pioggia, oltre ovviamente alla neve che cadrebbe sui rilievi anche se a quote non particolarmente basse. In altre parole, sarebbe una boccata di ossigeno per i terreni che in alcune regioni risultano assetati dopo oltre due mesi di clima secco.

E' credibile questa mappa o si tratta di una semplice invenzione del modello? Per rispondere alla domanda analizziamo la media di tutti gli scenari del modello europeo (condensata in un'unica mappa), valida per il medesimo lasso temporale, ovvero la notte tra lunedi 2 e martedi 3 marzo:

Pur non essendo completamente sovrapponibile al corrispondente scenario ufficiale, anche la media risulta incline ad un cambiamento piuttosto corposo, capeggiato da una depressione posizionata sul Mar Ligure.

In altre parole, il "guasto" del tempo non è proposto solo dallo scenario ufficiale, ma dall'intero apparato modellistico...o meglio anche dai vari scenari alternativi. Ciò rende la previsione dell'elaborato europeo abbastanza credibile anche se la scadenza previsionale risulta purtroppo impervia (circa una settimana di distanza).

Nei prossimi giorni continueremo a seguire la situazione alla ricerca di nuove conferme. Al momento siamo attorno al 45-50% di possibilità di realizzo della mappa di cui sopra.

Le previsioni dettagliate e specifiche per la tua città, continuamente aggiornate:

>>> ROMA

>>> MILANO

>>> NAPOLI

>>> altre località