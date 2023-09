Maltempo: arrivano le PIOGGE autunnali, ecco quando!

Sta arrivando il momento di voltare pagina, non subito, ma sta arrivando.

Sembra impossibile allo stato attuale delle cose, che l'anticiclone voglia abdicare così facilmente per farci pensare ai sapori e al vestiario dell'autunno, alle castagne, ai giubbotti, alla programmazione delle vacanze invernali.



Eppure finalmente i segnali si scorgono: primo tentativo intorno a metà della prossima settimana, siamo al 13-14 settembre e dalle mappe si scorge questo:

Il primo settore a risentire del passaggio stagionale sarà quello alpino: la perturbazione porterà lì le prime piogge. Il secondo passaggio è atteso intorno a domenica 17 settembre ed è stato confermato anch'esso dagli aggiornamenti, non sembra molto incisivo ma sarà probabilmente sufficiente per determinare delle piogge su gran parte del settentrione:

Ecco la mappa relativa alla probabilità di pioggia (stimate con una scala di colori) sull'Italia intorno a domenica 17, dove si notano probabilità attorno al 45-55% proprio al nord, (colore verde-marrone), molto più basse (colore azzurro) sul resto del Paese:

Molto più determinante ai fini del cambiamento di stagione sembra quest'ultima mappa prevista per l'inizio della terza decade del mese, dove si scorge nettamente un ulteriore abbassamento del flusso perturbato atlantico e l'arrivo di una famiglia di perturbazioni che seguiteranno ad influenzare maggiormente il nord, ma con l'obiettivo di spingersi anche più a sud, nel frattempo le temperature seguiteranno a ridimensionarsi un po' ovunque, vista la prevalenza di correnti occidentali:





IN CONCLUSIONE: stagione estiva in graduale congedo con disturbi dapprima lievi a partire dal nord entro metà mese, poi sempre più convincenti e di stampo pre-autunnale nei giorni successivi con temperature in progressiva flessione.