Maltempo: almeno tre perturbazioni fino a giovedÃ¬!

La prima metà della stagione autunnale, che ricordiamo essere cominciata il 1° settembre sul calendario meteorologico, si è rivelata una propaggine dell'estate con temperature quasi sempre superiori alle medie. Ma ora la situazione sta per cambiare e finalmente potremo assaporare condizioni meteo nettamente più autunnali.

Questo cambiamento avrà inizio nel corso del week-end, quando l'anticiclone comincerà ad arretrare e i primi refoli instabili dall'atlantico si muoveranno in direzione del Mediterraneo. A seguire arrivanno altre perturbazioni, via via più organizzate e cospicue, che riporteranno la tanto necessaria pioggia.

Il primo blando fronte è previsto tra domenica e lunedì mattina: esso porterà piogge sparse e veloci acquazzoni su Triveneto e regioni centrali. Sporadicamente avremo fenomeni anche al Nordovest tra sabato sera e domenica e infine anche su Campania e Puglia nel corso di lunedì.

A seguire il tempo peggiorerà nuovamente, già da lunedì sera, a partire dal medio-alto Tirreno dove si affaccerà un'altra perturbazione atlantica. Questa sarà presente su gran parte del centro Italia nella giornata di martedì, mentre nord e sud rischiano di trovarsi ai margini delle piogge.

A metà prossima settimana arriverà la terza perturbazione, legata a un sistema depressionario molto ampio situato sull'Atlantico orientale. Piogge e temporali potrebbero coinvolgere gran parte del centro e del nord, mentre il sud Italia si ritroverebbe addirittura al di sotto di un potente richiamo caldo sub-tropicale che farebbe impennare nuovamente le temperature.

Nel computo totale delle piogge previste fino al prossimo giovedì, possiamo notare accumuli più abbondanti su centro e nord, mentre gran parte del sud rischia di ritrovarsi a secco di precipitazioni, se non piogge sporadiche e locali rovesci su Campania e Puglia.