MALTEMPO all'assalto dell'Italia. Le precipitazioni di domenica 30 aprile e lunedi 1 maggio

Di seguito, la mappa sinottica attesa in Italia alle ore 14 di oggi pomeriggio:

Ecco la formazione di una depressione in area mediterranea che apporterà maltempo su diverse aree della nostra Penisola tra oggi (domenica 30 aprile) e domani (lunedi 1 maggio). Successivamente, la depressione si porterà verso le regioni meridionali, dove dovrebbe insistere, seppure attenuata, fino a metà settimana.

Ora facciamo parlare le mappe. La prima mostra la sommatoria delle precipitazioni attese in Italia fino alle ore 7 di domani mattina, lunedi 1 maggio:

Rovesci anche intensi sul Piemonte occidentale, ma in estensione nell'arco della giornata alla Liguria, l'ovest della Lombardia ed a tutto il versante tirrenico fino alla Sicilia settentrionale. Qualche rovescio sarà possibile anche sulle Alpi orientali e sulla Sardegna, per il resto tempo asciutto. Temperature in calo nelle aree raggiunte dai fenomeni, stazionarie su valori gradevoli altrove.

Infine, la mappa relativa alla sommatoria delle precipitazioni attese per tutta la giornata di lunedi 1 maggio:

Il fronte appare leggermente più reticente a muoversi verso levante rispetto a come veniva inquadrato ieri. Ancora piogge e rovesci al nord-ovest, Tirreno, zone interne ed in tendenza anche sul nord-est e adriatico, ma solo a fine giornata . Tempo asciutto sulla Sardegna e sull'estremo lembo nord-orientale. Temperature in calo su tutta la Penisola.

Controlla sempre le previsioni dettagliate e specifiche per la tua città, continuamente aggiornate:

