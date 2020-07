Maltempo al Nord: violenta grandinata nel reggiano nella serata di ieri

Un intenso ed esteso sistema temporalesco (organizzatosi in un Mesoscale Convective System, o "MCS") ha colpito fra la tarda serata di ieri e la notte il Nord Italia, transitando sulla Pianura Padana fra Emilia Romagna, Sud Lombardia e Veneto meridionale.

Forti rovesci di pioggia, fulminazioni frequenti, raffiche di vento e grandine hanno creato parecchi disagi e criticità, soprattutto in Emilia Romagna.

Nel reggiano, una delle province più colpite dal maltempo, una persona è rimasta ferita in seguito alla caduta di un albero sull'auto che conduceva. E` accaduto a Bagnolo, attorno alle 23,45, in via Fratelli Gibertoni, nella zona industriale in località Le Rotte. Subito soccorso, il conducente è stato portato al pronto soccorso del Santa Maria Nuova in condizioni di media gravità.

Su Bagnolo, come possiamo vedere dalla foto, si è abbattuta anche una grossa grandinata che ha causato danni alle colture e ad alcuni veicoli. I chicchi di grandine hanno raggiunto dimensioni notevoli, fino a 4-5 centimetri.