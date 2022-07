Maltempo al Nord: prime devastanti grandinate si abbattono in Piemonte

Come da previsione forti temporali si sono formati nel corso del pomeriggio odierno sul Piemonte, prima sui settori più occidentali poi anche nelle aree pianeggianti della regione.

Un ammasso temporalesco particolarmente intenso sta interessando il cuneese, dove ha portato nubifragi, grandine di media-grossa taglia e forti raffiche di vento. Purtroppo si contano già molti danni nell'area di Fossano, epicentro della violenta grandinata, con chicchi che hanno raggiunto anche i 4-5 centimetri di larghezza.

Leggi anche "Allerta meteo della Protezione Civile: forti temporali e grandinate in arrivo al Nord"

Nelle immagini gli effetti della grandinata a Saluzzo, a una ventina di chilometri di Fossano, dove sono state danneggiate anche diverse automobili e abitazioni.



Nelle prossime ore il maltempo, sempre sotto forma di temporali e grandinate, si estenderà anche alla Lombardia e poi al Nord-Est, in particolare Trentino Alto Adige e settori montuosi del Veneto e Friuli Venezia Giulia. I fenomeni potranno risultare molto intensi.