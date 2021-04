MALTEMPO al nord martedì 27 aprile: tutti i dettagli!

Un aprile freddo con conseguenze piovose soprattutto al centro e al sud, molto meno al nord, che in un mese ha ricevuto solo un passaggio piovoso importante. Ora c'è l'occaasione per rifarsi: arriverà all'inizio della prossima settimana una circolazione depressionaria determinerà precipitazioni diffuse anche sul settentrione a partire dai settori occidentali e dalla notte su martedì.



Ecco il quadro barico previsto per la notte su martedì 27 secondo il modello americano:

Quanto alla distribuzione delle precipitazioni ecco le mappe che ne mostrano l'avanzata prevista tra la serata di lunedì 26 e la mattinata di martedì 27 secondo il modello europeo, che tuttavia non si discosta molto dalla linea tracciata da quello americano:

Questi fenomeni potrebbero persistere anche per la giornata di mercoledì 28, a causa della presenza di un vortice depressionario al suolo, che tenderà a rinnovare le condizioni di instabilità. Gli apporti pluviometrici riferiti a questa fase perturbata potrebbero ammontare mediamente intorno ai 30/40mm, un valore non trascurabile.



Probabile finestra di tempo migliore tra giovedì 29 aprile e sabato 1° maggio. Seguite gli aggiornamenti.