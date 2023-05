Maltempo ad oltranza? Spunta un altro ciclone attorno al 20 Maggio!

Il maltempo non mollerà facilmente la presa, anzi di giorno in giorno viene ulteriormente prolungato in questo anomalo mese di Maggio. La Primavera è una stagione di contrasti, questo è vero, ma la persistenza di questa area depressionaria all'interno del Mediterraneo farebbe invidia persino all'Autunno.

Questa depressione, costantemente alimentata da flussi freschi nord-atlantici, persisterà con alta probabilità per tutta la seconda decade di Maggio e dagli ultimi aggiornamenti potrebbe proseguire anche ad inizio terza decade! Insomma per il momento non si intravedono fasi stabili e anticicloniche in Italia. Nessun centro di calcolo le contempla nei prossimi 10 giorni.

Addirittura prende piede l'ipotesi di un nuovo ciclone tra 20 e 21 Maggio, esattamente al termine della prossima settimana. Naturalmente manca ancora tanto, dunque nulla è certo. Tuttavia entrambi i principali centri di calcolo concordano con un inasprimento del maltempo ad opera di un potente affondo nord-atlantico fin sulle coste nord-africane. E quando le masse d'aria compiono questi movimenti così marcati fin su Algeria e Tunisia è facile imbattersi in profonde depressioni in risalita dal nord Africa, le quali determinano altre piogge diffuse e abbondanti.

Di seguito la mappa delle piogge previste sabato 20 Maggio dal modello americano GFS. Ovviamente si tratta di stime indicative legate all'aggiornamento mattutino del centro americano, pertanto suscettibile di importanti cambiamenti. Certo è, però, che le ipotesi di maltempo superano di gran lunga quelle di stabilità tra seconda e terza decade di Maggio!