MALTEMPO ad inizio settimana: il MARTEDI

Dopo aver interessato il nord e le regioni centrali, specie il lato tirrenico ed interno, l'intensa perturbazione si sposterà alla volta del meridione nella giornata di martedi 3 marzo.

Ecco il quadro sinottico relativo alle ore centrali della giornata in questione:

La depressione che 12 ore prima si trovava sul Mar Ligure, veleggerà spedita verso sud-est trascinando dietro di sè fenomeni talora intensi (piogge, rovesci e nevicate sui rilievi). Alle ore 13 di martedi la troveremo posizionata tra il Molise e la Puglia.

A seguire non avremo la solita "chiusura asfissiante" dell'alta pressione azzorriana, ma altri sistemi potrebbero far seguito, sempre in un contesto climatico abbastanza mite.

Osserviamo adesso la sommatoria dei fenomeni attesi in Italia nell'arco di tutta la giornata di martedi 3 marzo:

Un miglioramento, dettato dall'ingresso di venti più secchi settentrionali, si avrà al nord, sul medio-alto Tirreno e sulla Sardegna; faranno eccezione alcuni rovesci al mattino tra il Veneto orientale e il Friuli, ma in spostamento verso levante.

Il tempo sarà invece marcatamente perturbato al meridione, specie sulla Calabria Tirrenica e sulla Puglia dove avremo rovesci e temporali intensi.

Rovesci si faranno vedere anche nel sud della Sardegna e sulla Sicilia, accompagnati da una forte ventilazione da nord-ovest. Nevicherà ovviamente su tutto l'arco appenninico, ma a quote non particolarmente basse e da valutare nel dettaglio.

