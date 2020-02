MALTEMPO ad inizio settimana: il LUNEDI

Nei prossimi giorni il flusso atlantico inizierà ad ondulare, anche se non vistosamente, sullo scacchiere europeo. In altre parole, non avremo più un fiume d'aria che scorre quasi rettilineo da ovest verso est, favorendo gli allunghi anticiclonici in sede italica.

Una prima ondulazione, piuttosto debole, ci interesserà nel fine settimana. Una seconda, decisamente più ficcante, agirà sul Bel Paese tra lunedi 2 e martedi 3 febbraio.

La prima mappa mostra la situazione sinottica attesa in Italia nelle ore centrali di lunedi 2 marzo:

Ecco la vasta perturbazione comandata da una depressione con centro sulla Scozia. Come potete vedere, è attesa la formazione di una depressione secondaria sul Mar Ligure che rallenterà la marcia del fronte, facendo persistere maggiormente i fenomeni sull'Italia.

In questo frangente non avremo la solita scodata da nord-ovest con fenomeni fugaci, ma un ingresso vero e proprio con tanto di minimo barico strutturato al suolo.

La seconda mappa mostra i risultati di questa situazione, ovvero la sommatoria delle precipitazioni attese in Italia nell'arco di tutta la giornata di lunedi 2 marzo:

Piogge e rovesci forti interesseranno soprattutto la Liguria e il nord-est. La neve cadrà sull'Appennino settentrionale sopra i 1300-1500 metri, oltre i 1000 metri invece sulle Alpi. Un po' ai margini resteranno il Piemonte, la Val d'Aosta e il nord della Lombardia che avranno precipitazioni più deboli.

Rovesci intensi interesseranno anche la Sardegna, il versante tirrenico (fino alla Campania) e le aree interne. Sull'Appennino centrale nevicherà solo in quota, oltre i 1600-1800 metri.

Le altre regioni saranno ancora in attesa, ma verranno probabilmente interessate con la traslazione della perturbazione verso levante che avverrà nella giornata di martedi.

