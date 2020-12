MALTEMPO a piÃ¹ riprese anche la prossima settimana!

L'alta pressione che per diversi anni ha trasformato i nostri inverni in lunghe primavere, quest'anno si trova molto lontana dalla nostra Penisola.

Tutta l'Europa è ingabbiata in una vasta area depressionaria che spara perturbazioni a ripetizione verso l'Italia. Al centro e al sud è un maltempo piovoso e abbastanza mite, mentre al nord il discorso risulta diverso e specie al nord-ovest si presentano nevicate anche in pianura.

Anche la settimana prossima il tempo si presenterà instabile, se non del tutto perturbato da nord a sud. Questa è la situazione attesa per l'Epifania:

Notate come l'alta pressione si disponga con un ponte molto a nord, alle latitudini della Scandinavia. L'Italia sarà alle prese con un nuovo fronte perturbato che questa volta potrebbe determinare neve a bassa quota anche su alcune aree del centro e non solo al nord. Dove non nevicherà sarà ovviamente pioggia...anche abbondante e a carattere di rovescio.

Volgendo lo sguardo oltre, arriviamo in scioltezza a venerdi 8 gennaio con il Mediterraneo centro-occidentale ancora alle prese con situazioni depressionarie e maltempo:

Osservate come si rinnoveranno gli impulsi freddi di matrice artica che entrando nel Mediterraneo daranno luogo a depressioni e maltempo.

Insomma, come abbiamo detto più volte, non si vedono sbocchi per un cambiamento in positivo del tempo almeno fino al termine della prima decade di gennaio.

