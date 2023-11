MALTEMPO a metÃ  settimana sull'Italia, c'Ã¨ persino la NEVE. Ecco le aree maggiormente colpite

Di seguito, la mappa sinottica incentrata per la mezzanotte su mercoledi 22 novembre:

L'alta pressione si farà da parte, puntando il suo naso verso nord-ovest. Un fronte freddo in discesa dall'Europa centrale formerà una depressione nella giornata di martedì 21 novembre sulle regioni centrali, in movimento abbastanza rapido verso il meridione. A seguire arriverà un po' di freddo che nella fase finale del peggioramento farà abbassare la quota neve sull'Appennino centrale fino a quote di media montagna.

Facciamo però parlare le mappe. La prima ci mostra la sommatoria delle precipitazioni attese in Italia nell'arco della giornata di martedi 21 novembre:

Regioni settentrionali quasi completamente saltate a parte rovesci sull'Emilia Romagna e forse in Liguria. Tempo perturbato al centro con rovesci e temporali specie su Toscana, Umbria, Marche e nord Abruzzo. Tempo più asciutto invece sulla Sardegna, sul Lazio e l'Abruzzo meridionale. Quota neve elevata, oltre i 1500 metri. Al sud rovesci tra la Campania e la Calabria Tirrenica, per il resto nubi sparse e tempo asciutto.

Temperature in calo al nord e al centro specie sotto eventuali precipitazioni, stazionarie invece al sud e sulle Isole.

Passiamo ora alle precipitazioni attese in Italia nell'arco della giornata di mercoledi 22 novembre:

Correnti da nord-est sostenute imporranno un calo delle temperature ulteriore al nord e al centro. La neve potrebbe scendere sull'Appennino centro-settentrionale sopra i 1000-1100 metri, anche se la situazione dovrebbe migliorare. Rovesci anche sulla Sardegna orientale e al sud specie su Sicilia, Golfo di Taranto e Calabria. Al nord tempo asciutto, ma più freddo tranne qualche nevicata sull'Appennino Emiliano oltre i 1000 metri, ma in rapida attenuazione.

