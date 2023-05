Maggio in crisi? Affondi perturbati in arrivo e CALO delle temperature

Il caldo delle ultime ore sarà spazzato via in men che non si dica nel corso della settimana entrante: non si tratta più di una ipotesi lontana bensì di una concreta possibilità che si realizzerà nel pieno di Maggio, nel pieno della Primavera. Insomma le attuali temperature di 25-28°C, possibili solo grazie all'avvento dell'anticiclone africano, a breve saranno un ricordo!

Come visto in questo articolo, davanti a noi si prospetta una settimana ricca di maltempo, grazie ad una serie di affondi perturbati che porteranno piogge e temporali a più riprese, oltre che un deciso calo delle temperature.

Non farà freddo, sia chiaro, ma certamente avremo un netto calo termico. In particolare l'aria fresca la percepiremo tra mercoledì 10 e domenica 14 Maggio, quando le temperature massime potremmo portarsi tra i 17 e 21°C su gran parte d'Italia, localmente anche più in basso in caso di piogge e temporali persistenti. Le temperature minime potrebbero portarsi anche al di sotto dei 10°C!

In definitiva, dalle medie degli scenari possiamo riscontrare una previsione di anomalie negative su tutta la penisola. Nel periodo tra 12 e 17 Maggio si prevedono temperature inferiori alle medie praticamente ovunque, localmente anche di 3-4°C sotto la media.

Di seguito vi mostriamo, indicativamente, le possibili temperature massime di sabato 13 Maggio, a testimonianza del presunto netto calo delle temperature: