Ma si riesce ad andare al MARE o in PISCINA nel week-end?

Nel fine settimana è previsto un certo rialzo della pressione atmosferica, sia pure del tutto temporaneo e modesto; questo non riuscirà ad attenuare la tendenza allo sviluppo di focolai temporaleschi, specie sui rilievi e sulla Toscana.

Nei grandi parchi acquatici lontani dalle montagne comunque la possibilità di godersi un bel week-end di sole e caldo è concreta: il rischio di temporali non sarà pari a zero ma gli eventuali acquazzoni giungeranno solo a fine giornata.

Anche al mare le mattinate risulteranno in gran parte soleggiate e calde, nel pomeriggio dall'interno potranno affacciarsi nubi temporalesche ma la possibilità che arrivino rovesci in spiaggia rimarrà nel complesso circoscritta a poche località.

Le temperature potranno raggiungere i 30-31°C di picco nelle grandi aree urbane, mentre sulle coste, raggiunte da brezze pomeridiane rinfrescanti, non si andrà oltre i 26-27°C.

Purtroppo invece chi sceglierà di fare un'escursione sulle Alpi e in Appennino dovrà tener conto di un alto rischio di acquazzoni e temporali, specie tra le 14 e le 18; trovarsi lontano da un rifugio e in un ambiente privo di alberi all'arrivo del temporale potrebbe costituire un serio pericolo, specie in caso di fulminazioni frequenti o di grandine. Il fulmine infatti predilige gli oggetti isolati ed appuntiti e voi su un'ampia radura scoperta, potreste diventare un facile bersaglio.

Meglio ripararsi allora nel bosco fitto, dove si è maggiormente al sicuro. I boy scout non predispongano il campo in prossimità di fiumi che sembrano apparentemente tranquilli, perchè un temporale improvviso può gonfiarli e rendere la situazione oltremodo pericolosa (è successo altre volte purtroppo).