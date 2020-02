Ma quanto FREDDO si sta accumulando sul POLO?

...e se questo "non inverno" alle medie latitudini europee (e non solo) fosse solo un tentativo della natura per mettere un po' a freno lo scioglimento dei ghiacci sul polo?

Teniamo presente che se in Europa (e soprattutto sul Mediterraneo) sta facendo piu caldo del normale, ciò non vuol dire che il freddo sia scomparso dal nostro emisfero. La posizione estremamente accorpata del vortice polare che dalla fine di dicembre si è chiuso a riccio senza concedere quasi nulla in termini di freddo alle latitudini inferiori, sta determinando una salutare boccata di ossigeno ai ghiacci artici che all'inizio del semestre freddo erano in condizioni davvero disastrose.

Non si può ovviamente pretendere di risolvere IN UN ANNO il grave problema termico che affligge l'Artico da diverso tempo...e soprattutto non si può sperare che UN SOLO INVERNO possa bastare per mettere la parole fine al problema suddetto; tuttavia il progresso dei ghiacci artici durante gli ultimi due mesi è innegabile e va sottolineato.

Oltre a ciò vanno sottolineati i valori termici ESTREMANENTE BASSI che si stanno registrando in questi giorni in sede artica; si tratta di temperature quasi da record...questa volta non al rialzo, bensì al ribasso!

Per dare un'idea del freddo presente in questi giorni in sede artica, ecco una mappa emisferica delle temperature a 1500 metri previste per martedi 25 febbraio:

Si nota una punta al ribasso attorno a -36° alla medesima quota, ovvero a 1500 metri che copre il settore della banchisa in collegamento con l'arcipelago canadese e Groenlandia. Si tratta di valori tipici delle aree continentali canadesi o siberiane e raramente stazionano sulla banchisa polare.

Quali risvolti potrebbero avere simili temperature sull'ormai imminente primavera? Sicuramente parte di questo freddo verrà scaricato alle basse latitudini non appena la stagione primaverile imporrà una fisiologica frenata del getto. Tuttavia non ci è dato sapere dove questo "scarico" avverrà...e tantomeno se avverrà in Italia.