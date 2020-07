Lungo termine: torneranno i TEMPORALI nei primi giorni di agosto?

Non sembra durare a lungo (stando alle mappe odierne) l'egemonia del caldo intenso e del sole dardeggiante sull'Italia.

Secondo le mappe a nostra disposizione, luglio chiuderà in bellezza sotto un clima estivo su tutta l'Italia. Abbiamo già parlato delle condizioni di malessere fisiologico che si registreranno su molte aree della nostra Penisola nell'arco della settimana prossima; di conseguenza sarà un periodo piacevole per le vacanze...un po' meno per chi sarà costretto a stare in città.

Nei primi giorni di agosto, come anticipato, la situazione potrebbe cambiare. Ecco la mappa estrapolata questa mattina dal modello americano per martedi 4 agosto:

Notiamo la flessione del campo barico sull'Italia centro-settentrionale. Si tratta di previsioni a lungo termine che dovranno essere ampiamente confermate nell'arco dei prossimi giorni.

Tuttavia, se le cose andassero in questo modo, la canicola opprimente verrebbe sostituita da nuovi temporali che se ne andrebbero a spasso al nord e al centro. Il meridione e le Isole verrebbero interessate meno, anche se qualche fenomeno ed un provvidenziale calo termico potrebbe intervenire anche qui.

Vedremo se le cose andranno in questi termini oppure se l'onda calda verrà allungata nella sua durata, come molte volte è successo in passato...

Leggi anche: https://www.meteolive.it/news/In-primo-piano/2/caldo-malessere-diffuso-a-met-della-settimana-prossima-in-italia/86531/