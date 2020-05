Lungo termine: primo week-end di GIUGNO all'insegna del MALTEMPO al NORD?

Il primo fine settimana di giugno (e dell'estate meteorologica), alla luce delle ultime elaborazioni disponibili, appare pesantemente disturbato da piogge e temporali; colpa di una vasta saccatura che come una lama nel burro taglierà l'Europa centrale e il Bacino del Mediterraneo.

Si tratta al momento di ipotesi, anche se il modello americano insiste da giorni su questa situazione, che tra l'altro trova riscontro anche nella rispettiva media.

Analizziamo ora la mappa estrapolata dal modello americano per la notte tra sabato 6 e domenica 7 giugno:

Per prima cosa si nota l'alta pressione delle Azzorre disposta in maniera anomala sul nord Atlantico. Da questa posizione non farà altro che veicolare masse d'aria fresca ed instabile verso il Mare Nostrum, con creazione di situazioni perturbate per parte dello Stivale Italico.

In secondo luogo abbiamo una vasta saccatura fredda sull'Europa centro-occidentale, con interessamento diretto delle regioni settentrionali e parte di quelle centrali (segnatamente la Toscana e le aree interne appenniniche). In questi settori non si faranno attendere piogge e temporali anche localmente intensi specie al nord.

Al momento si tratta solo di linee tendenziali che avranno bisogno di molte conferme. Tuttavia, la prima decade di giugno potrebbe essere segnata dall'instabilità su diverse regioni dello Stivale. Vedremo...

Controlla sempre le previsioni dettagliate e specifiche per la tua città, continuamente aggiornate:

>>> ROMA

>>> MILANO

>>> NAPOLI

>>> altre località