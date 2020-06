Lungo termine: arriva l'ESTATE, ma quanto durerà?

Tanto sole e caldo non eccessivo stanno per prendere possesso della nostra Penisola. La rimonta anticiclonica che ci interesserà risulterà abbastanza seria, ma non inossidabile.

In altre parole, il getto atlantico che conduce i sistemi nuvolosi verso il nostro Continente si manterrà abbastanza energico sull'Europa settentrionale, "piallando" successivamente il promontorio anticiclonico che ci interesserà.

Nei primi giorni di luglio, diverse elaborazioni (tra cui il modello americano) mostrano un cedimento dell'alta pressione ad iniziare dalle regioni settentrionali stante l'inserimento di aria più fresca nord atlantica. Lo scenario alternativo di controllo del modello americano opta per una situazione di questo tipo:

Inutile dire che con una situazione siffatta il caldo e il bel tempo andrebbero in soffitta a favore di una situazione molto fresca ed instabile sull'Italia. Si tratta comunque di un'ipotesi alternativa che ha una bassa probabilità di realizzo, attorno al 25-30%.

La situazione andrà comunque monitorata cammin facendo, in quanto l'alta pressione non sembra dare garanzia di tenuta anche a lunghissimo termine per i motivi suddetti.

Controlla sempre le previsioni dettagliate e specifiche per la tua città, continuamente aggiornate:

>>> ROMA

>>> MILANO

>>> NAPOLI

>>> altre località