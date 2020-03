LUNEDI veloce passaggio di ROVESCI sul settori occidentali

Prima che l'alta pressione torni a farci visita per qualche giorno, sull'Italia transiterà un veloce sistema frontale proveniente da nord-ovest nella giornata di lunedi 9 marzo.

La perturbazione sarà veloce, ma causerà la formazione di una depressione all'altezza del Golfo Ligure come mostra la mappa sinottica incentrata per la tarda mattina della giornata in questione:

La depressione avrà vita corta in quando da ovest incalzerà l'alta pressione, ma sarà comunque in grado di arrecare delle precipitazioni su alcune aree del nostro Paese.

Ecco la sommatoria delle piogge attese nell'arco di tutta la giornata di lunedi 9 marzo secondo il modello americano:

Sulle Alpi andranno in scena nevicate, ma soprattutto sui versanti esteri e lungo le creste.

Rovesci si attiveranno sulla Liguria, in estensione al basso Piemonte e alla bassa Lombardia. Quota neve attorno a 800 metri sull'Appennino Ligure.

Piovaschi anche tra la Corsica, la Sardegna e sui settori più occcidentali della Sicilia; sul resto d'Italia tempo asciutto e in larga parte soleggiato.

I fenomeni avranno comunque vita corta stante l'aumento della pressione atmosferica che ci interesserà in maniera decisa a partire da martedi 10 marzo.

Controlla sempre le previsioni dettagliate e specifiche per la tua città, continuamente aggiornate:

>>> ROMA

>>> MILANO

>>> NAPOLI



>>> altre località