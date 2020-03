Lunedì di forte maltempo sull'Italia, possibili nubifragi

Una vasta saccatura nord-atlantica si getterà sul Mediterraneo nella giornata di Lunedì apportando una fase di maltempo caratterizzata da piogge estese e intense, come non si vedevano da mesi.

Si tratterà a tutti gli effetti della prima perturbazione seria di questo inverno, risultato estremamente mite e siccitoso da nord a sud.

Forte maltempo Lunedì

La perturbazione raggiungerà la penisola nel corso della giornata di domani determinando piogge e temporali soprattutto fra tarda mattinata e serata, sul centro-nord e lungo le regioni tirreniche. I settori adriatici e l'estremo Sud saranno invece risparmiati dalla pioggia.Le precipitazioni potranno risultare, come detto, intense, in particolare su Lombardia, Trentino Alto Adige, Friuli, Veneto (specialmente settori alpini-prealpini), Liguria, Toscana, appennino tosco-emiliano, Lazio.

Sulla fascia tirrenica i fenomeni potranno assumere più frequentemente carattere temporalesco. Nevicate abbondanti interesseranno le aree alpine e quelle appenniniche a quote elevate.

Su queste regioni, sino al termine della giornata, potranno cadere quantità di pioggia importanti: in particolare accumuli anche superiori ai 100 millimetri sono da mettere in conto sul Triveneto e fra Liguria e alta Toscana. Dunque fenomeni che potranno risultare anche a carattere di nubifragio, tali da provocare disagi come locali allagamenti e smottamenti.

Venti forti e mareggiate

L'approfondirsi del vortice ciclonico sul Nord Italia determinerà anche un netto rinforzo dei venti su gran parte d'Italia. Le regioni più colpite saranno quelle centrali dove si prevedono raffiche di libeccio fino a 60-80 km/h (con punte sui 100), in particolare su Sardegna, Toscana, Lazio, fascia appenninica. In serata intense raffiche in estensione anche al Sud, su Molise, Puglia e Campania.