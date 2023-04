LunedÃ¬ 24 aprile, MALTEMPO o solo illusione? Cosa dicono i principali modelli?

La scadenza previsionale non è particolarmente impervia, ma i modelli già litigano sul tempo che potrebbe fare nella giornata di lunedi 24 aprile in Italia.

Da una parte abbiamo il modello americano che ci mostra una giornata molto instabile con piogge e rovesci; dall'altra il modello europeo che opta per un passaggio insignificante. Il modello canadese invece sta nel mezzo e pone un passaggio veloce, ma abbastanza incisivo specie sui settori orientali, ma facciamo parlare le mappe.

La prima mappa mostra la situazione sinottica attesa per le ore 14 di lunedi 24 aprile secondo il modello americano:

Il modello di oltre oceano prevede un ingresso tonico di una perturbazione sull'Italia con tempo molto instabile al nord e al centro, sotto l'egida di rovesci o temporali. Il meridione e le Isole resteranno invece ai margini, con solo qualche rovescio fugace.

Di tutto altro avviso il modello europeo, sempre per il medesimo periodo:

La differenza con l'americano è lampante: il modello nostrano non vede praticamente entrare il fronte, che si limiterebbe ad una scodata veloce senza fenomeni importanti sull'Italia.

Infine, ultimo ma non meno importante, il modello canadese:

E' una palese via di mezzo tra i due precedenti, con la saccatura che raggiungerà solo il nord e parte del centro, dove apporterebbe comunque un peggioramento con rovesci.

Chi avrà ragione? Sarà indubbiamente una bella gatta da pelare. Noi puntiamo un euro sul modello canadese, anche se spesso la natura non ragiona per vie di mezzo, ma per estremi. Il rebus comunque verrà sciolto al massimo tra un paio di giorni. Continuate a seguirci!

