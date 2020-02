Locali TEMPORALI in atto al Nord: forte grandinata nel ravennate, campi imbiancati

L'aria più fredda in quota associata alla saccatura nord-atlantica che sta facendo ingresso sull'Italia sta portando i primi contrasti termici e dunque la formazione di temporali sparsi sulle regioni settentrionali.

I fenomeni li ritroviamo principalmente sul nord-est: una intensa cella temporalesca si è formata in Emilia Romagna nel ravennate, provocando ingenti grandinate (segnalati chicchi di grandine anche di 1-2 centimetri).



Questa la situazione nel comune di Massa Lombarda, in provincia di Ravenna, dove la grandine ha imbiancato campi, strade e tetti.



Il capoluogo è stato solo sfiorato dal forte temporale in quanto la cella temporalesca è "sfilata" poco più a nord in direzione mare.



??????Nel pomeriggio-sera il maltempo e i temporali si sposteranno al centro-sud.