Lo sfondamento del MALTEMPO nel Mediterraneo sarà graduale?

Sfonda o no questo maltempo? Metterà fine a questo lungo periodo statico del tempo? Si, ma con gradualità. Il passaggio delle prossime 24-48 ore è già un buon risultato, più in termini di vento che di pioggia o neve però.



Servirebbe un guasto più marcato ed incisivo e questo si verifica solo qualora il grande impeto delle correnti zonali atlantiche si placasse almeno un po' e se l'alta pressione smettesse di frapporsi tra noi e i vortici ciclonici carichi di pioggia.



La cosa si vede solo in parte perché al Polo è parcheggiato ancora troppo freddo per poter consentire al vortice polare di placare la sua ira. Pertanto i modelli faticano ad individuare il momento in cui ci sarà lo sfondamento massivo vero e proprio dell'aria fredda verso sud, se non individuandolo a piccole dose.



La prima mappa che vi proponiamo dunque vede ancora il flusso occidentale leggermente ondulato, cosi come si prevede per sabato 29 febbraio:

Subito dopo però i modelli provano ad individuare una frenata più marcata delle correnti e l'ingresso di un'onda depressionaria per martedì 3 marzo, come dimostra la mappa qui sotto:

Il vortice depressionario scivolerebbe poi verso il centro e il sud entro mercoledì 4 marzo, seguito da un intervallo interciclonico. La figura depressionaria successiva infatti proverebbe a sfondare già giovedì 5 ma con esiti del tutto incerti allo stato attuale delle cose:

Un vero scambio di calore però i modelli lo ipotizzano (segnatamente quello americano) solo verso la fine della prima decade di marzo, ma con attendibilità ancora tutta da verificare, qui un esempio di come potrebbe configurarsi la situazione da venerdì 6 in poi (attendibilità bassa):

IN SINTESI: variabilità si, sbalzi termici si, ma fenomeni ancora circoscritti e di breve durata, non ancora ben definito un vero e proprio episodio di maltempo diffuso.