LIVE: quanto FREDDO c'è attualmente in Europa?

Come siamo messi con le temperature a scala europea? Siamo quasi alla metà di novembre e si sente già profumo di inverno, anche se per il momento le ondate fredde restano (e resteranno) ancora distanti dall'Italia.

In Europa, per il momento, il freddo è poco. L'insistenza di un regime circolatorio di tipo atlantico, unitamente alla rimonta di un'alta pressione dalle caratteristiche assai poco inclini al semestre freddo, stanno facendo passare il nostro Continente nell'anonimato, per ciò che concerne il freddo.

Un po' di rigore invernale comunque è presente, ma bisogna recarsi molto a nord per poterlo assaporare. Ecco la mappa delle temperature registrate la scorsa notte a scala europea:

Per chi ama il freddo, punti lo sguardo lassù, tra i Golfi di Botnia e di Finlandia. Qui si notano temperature sottozero, anche se non di molto vista la latitudine. Sul resto d'Europa campeggiano invece temperature miti, fatta eccezione per l'area del Mar Nero dove si nota qualche valore negativo (molti dati purtroppo sono mancanti probabilmemte a causa della guerra in Ucraina).

Molto mite infine l'area del Mediterraneo e l'Europa occidentale con punte anche di 12-15°.

