Le ultimissime per PASQUA e PASQUETTA: grandi differenze tra nord e sud

Le feste di Pasqua termineranno all'insegna del freddo: su questo ormai non ci sono più dubbi. La massa d'aria fredda artico-continentale, responsabile di queste temperature così basse per il mese di Aprile, tenderà gradualmente a perdere consistenza e a rientrare verso latitudini più settentrionali, ma ciò non impedirà al freddo di continuare ad avvolgere l'Italia ancora per giorni.

Ci sarà un lieve aumento termico da venerdì, ma resteremo pur sempre in un ambiente più freddo del solito, su gran parte d'Italia. Insomma Pasqua e Pasquetta non saranno miti e piacevoli per quasi tutta la nostra penisola! Anzi, oltre alle temperature piuttosto basse potremmo anche fare i conti con piovaschi e temporali.

Una perturbazione piccola ma insidiosa raggiungerà il Nordovest venerdì sera, dove porterà rovesci e temporali sparsi. Questa perturbazione si muoverà, entro sabato, già su centro e sud Italia, infine nella giornata di Pasqua porterà gli ultimi fenomeni al sud. Nel frattempo, però, continuerà ad affluire aria fredda dai Balcani che alimenterà altri acquazzoni e temporali proprio nel giorno di Pasqua su diverse regioni. Insomma la domenica potrebbe rivelarsi instabile specie nelle ore pomeridiane.

Dalla mappa delle precipitazioni previste domenica, possiamo notare accumuli sparsi (determinati da rovesci e temporali) sul Nordest, le zone interne del centro e al sud. Temporali un po' più forti su Lazio, Campania, Basilicata. Tempo più soleggiato sul Nordovest e in Sardegna.

La Pasquetta vedrà ancora un flusso freddo proteso dai Balcani verso il sud Italia, pertanto saranno ancora possibili addensamenti e rovesci sparsi. Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia saranno gli obiettivi principali di questa instabilità. Sul resto d'Italia cieli sereni o poco nuvolosi. Le temperature proveranno a salire di qualche grado sul settentrione e sul medio-alto Tirreno, complici i venti deboli e il soleggiamento: in tal caso potremo sfiorare i 16-17°C. Farà molto più freddo, invece, sul lato adriatico e al sud.

Inoltre nel giorno di Pasquetta si solleverà un sostenuto vento di maestrale su gran parte del sud e del medio-basso Adriatico. Le raffiche di vento andranno ad acutizzare la sensazione del freddo, rendendo molto difficile qualsiasi attività all'aperto.