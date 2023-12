Le ultimissime meteo su Natale e Santo Stefano

I giorni più attesi dell'inverno li trascorreremo sotto un potente campo di alta pressione: su questo ormai non ci sono più dubbi! Tutti i centri di calcolo sono concordi sulla persistenza decisamente invadente dell'alta pressione, frutto senz'altro di un ricompattamento improvviso del vortice polare.

Il problema principale, tuttavia, non è rappresentato dalla ripresa del vortice polare (del tutto normale dopo due mesi di tempo spesso perturbato) bensì dalle anomalie dell'anticiclone su mezza Europa. Insomma il ritorno dell'anticiclone era da mettere in conto ma ciò che non torna sono proprio le temperature che raggiungeremo, soprattutto in alta quota!

Difatti in queste ore stiamo registrando temperature davvero anomale in montagna, addirittura di almeno 10-12°C sopra le medie del periodo su vasti territori del centro Europa e l'arco alpino. Grazie all'inversione termica fa più freddo in pianura e nelle valli, ma in ogni caso ci troviamo in un contesto di sopra-media.

E come se non bastasse l'anticiclone persisterà anche tra il 24 e il 26 dicembre, inglobando tutta Italia.

Saranno tre giornate stabili, col grigiore e il tempo uggioso regalato principalmente da nubi basse e nebbie. Questi fenomeni, infatti, saranno altamente probabili sulle regioni tirreniche e in Val Padana e sarà proprio su questi settori che avremo le temperature più invernali. Discorso diverso per tante località ioniche e adriatiche, oltre che per i monti, dove splenderà il Sole.

La Vigilia di Natale sarà relativamente gradevole sulla fascia adriatica e al sud, tanto che potremo sfiorare i 17-18°C di massima. Laddove sussisteranno nubi basse e nebbia è chiaro che avremo temperature più basse.

Un po' più freddo nel giorno di Natale, ma i 14-15°C non dovrebbero essere un problema per il sud ed il medio-basso Adriatico. Temperature non oltre i 7-9°C in Val Padana grazie alla presenza possibile di nebbie anche fitte.