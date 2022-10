Le ultimissime meteo per il ponte di OGNISSANTI

L'anticiclone africano per il momento non ha alcuna intenzione di mollare la presa e pertanto avrà grande rilevanza durante il ponte di Ognissanti, dal 30 ottobre al 1 novembre.

Tutti e tre i giorni saranno caratterizzati da tempo prevalentemente stabile, a tratti nebbioso specie nelle ore notturne e al primo mattino, ma con temperature ovunque superiori alle medie del periodo. Le anomalie maggiori le registreremo in pieno giorno quando le massime saranno superiori alle medie del periodo fino a 7-9°C (come ad esempio sul medio-alto Adriatico). Ancora possibili picchi di 26-28°C su tali settori.

Sulle restanti regioni le massime saranno comprese prevalentemente tra i 19 e 24°C. Le minime, di contro, saranno parecchio più basse in virtù dei cieli sereni, dei venti assenti e dell'alta pressione.

Le piogge saranno senza dubbio assenti in ogni angolo d'Italia. Le nubi, infatti, non produrranno fenomeni essendo queste molto basse e per nulla sviluppate. L'aria sarà molto stabile e l'unico fenomeno degno di nota sarà rappresentato da foschie e nebbie.

Qualche nube in più arriverà martedì 1 novembre, giorno di Ognissanti, ma non ci saranno particolari fenomeni annessi. Solo all'estremo nordovest, tra Liguria e Piemonte occidentale, potrebbe farsi largo qualche pioviggine sul finire della giornata.