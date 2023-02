Le ultime sul maltempo di domenica, possibilità di NEVE per alcune regioni

Siamo alle porte del peggioramento del tempo che ci traghetterà in una settimana piuttosto movimentata e ricca di precipitazioni, soprattutto al centro e al sud come ben visto in questo articolo. Nelle prime fasi del peggioramento, tuttavia, ci saranno precipitazioni a tratti consistenti anche per il nord Italia.

La depressione responsabile di questo guasto sta pian piano risalendo verso l'alto Tirreno e da domani mattina richiamerà un nucleo molto freddo artico-continentale dall'est Europa: questa massa d'aria fredda attraverserà tutto il nord dopo essersi gettato sull'alto Adriatico e il Friuli Venezia Giulia e sarà proprio questo a dispensare precipitazioni e nevicate a bassa quota.

Ma dove nevicherà in definitiva? Rispetto a qualche giorno fa il carico di precipitazioni previsto nell'intera giornata di domenica è stato senza dubbio ridimensionato, ma mai ci sono state possibilità di nevicate eccezionali in pianura. Questo dovrebbe essere ben chiaro. Di seguito l'evoluzione meteo delle prossime 48 ore, con l'ingresso del freddo da nord-est:

Nonostante questo ridimensionamento, la neve non dovrebbe mancare su Emilia, Piemonte, Lombardia centro-occidentale e sud-occidentale, Liguria centrale. Le nevicate più consistenti arriveranno da domenica pomeriggio e fino alle prime ore di lunedì sulle pedemontane emiliane e piemontesi, oltre che su colline e montagne. Nevicate possibili, con accumulo, anche sull'Oltrepò pavese e le pianure torinesi. Fioccate sul resto della Lombardia e del Piemonte, ma con basse possibilità di accumulo o al più lievi spolverate. Fiocchi bagnati potrebbero raggiungere a tratti anche Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena e Bologna, ma tutto dipenderà dall'intensità delle precipitazioni: in caso dovessero essere sufficientemente forti, la quota neve potrebbe raggiungere anche le principali città ma senza accumuli.

Per accumuli di neve consistenti, anche superiori ai 30-40 cm, sono decisamente in pole i settori alto collinari emiliani e del basso Piemonte. Qui le nevicate potrebbero proseguire fino a lunedì sera, pertanto gli accumuli finali sul cuneese potrebbero superare anche i 60 cm.

Poco da dire per il resto del nord: qualche rapida nevicata tra domenica mattina e pomeriggio su alta Lombardia, Trentino alto Adige, alto Veneto. Dopodiché rapido miglioramento. Fiocchi possibili in Valle d'Aosta domenica pomeriggio-sera, ma fenomeni prevalentemente deboli.