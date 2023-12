Le ultime su NATALE: sbuca una possibile ondata di freddo

Per quanto riguarda il ritorno dell'anticiclone, non ci sono più dubbi, anche se permane qualche incertezza riguardo alle previsioni meteo per Natale. Dobbiamo ricordare che, anche in presenza di un campo di alta pressione, le previsioni meteo a lunga scadenza sono sempre molto insidiose e imprevedibili. Pertanto, è necessario prendere con cautela qualsiasi previsione meteo che superi i quattro o cinque giorni.

Infatti, se fino a ieri le possibilità di un'ondata di freddo e neve per Natale sembravano scarse, negli ultimi aggiornamenti queste probabilità sono nuovamente aumentate grazie a modelli meteo piuttosto movimentati per le festività natalizie.

Il modello americano GFS prevede un'irruzione fredda proprio nel giorno di Natale, tra il 24 e il 25 dicembre. L'alta pressione, che potrebbe ancora essere protagonista sull'Europa occidentale per un bel po', tenderebbe a estendersi anche a latitudini più elevate, costringendo masse d'aria fredde di origine artica a scivolare prima sulla Scandinavia e poi anche sulla nostra penisola, interessando soprattutto le regioni adriatiche e del Sud.

In questo scenario, potremmo vivere un Natale molto freddo nelle regioni adriatiche e meridionali, con nevicate in collina.

Anche il modello canadese Gem prevede un'evoluzione meteo simile, proponendo un'ondata di freddo che potrebbe arrivare in Italia già da dicembre. Anche in questo caso, ci troviamo di fronte a un potente anticiclone sull'Europa occidentale che si estende fino alla Gran Bretagna e al Mar del Nord, spingendo le masse d'aria più fredde, a tratti gelide dell'Est, verso la nostra penisola.

Il modello europeo ECMWF, invece, presenta un'evoluzione diversa, mostrando un anticiclone persistente per molti giorni, anche oltre il giorno di Natale. In questo scenario non ci sono ondulazioni degne di nota, pertanto il vortice polare rimane molto compatto e impedisce al freddo di raggiungere l'Italia.

In conclusione, la situazione meteo per Natale è ancora molto incerta e non si escludono sorprese nei prossimi aggiornamenti, che potrebbero portare un'improvvisa ondata di freddo. Tuttavia, è importante sottolineare che in tutti questi scenari, il nord e il medio-alto Tirreno rimangono privi di precipitazioni, a causa dell'anticiclone che avvolge tutta l'Europa occidentale, bloccando l'arrivo di correnti umide da ovest.