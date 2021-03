Le ultime NOVITA' sul tempo di PASQUA e PASQUETTA in Italia

Lo show previsionale dei modelli per il periodo pasquale continua senza esclusioni di colpi. Probabilmente, nemmeno stamattina siamo in grado di darvi la versione definitiva delle previsioni per uno dei momenti più travagliati dell'anno dal punto di vista meteorologico in Italia.

Il nuovo giro di giostra modellistico ora parla di una Pasqua accettabile sotto il profilo atmosferico, anche se non mancheranno correnti fresche e qualche piovasco. Ecco la mappa valida per le ore centrali della giornata festiva:

Sembra ormai assodato che verremo interessati da correnti più fresche di matrice settentrionale (frecce blu), ma associate a scarsi addensamenti e fenomeni.

In particolare, qualche piovasco potrebbe interessare le Alpi occidentali, la Sardegna, la Calabria e la punta estrema della Puglia. Su tutte le altre regioni il tempo si presenterà abbastanza buono. Avremo inoltre un clima fresco e ventoso su tutto il centro-sud, più mite al nord.

La giornata di PASQUETTA, sempre secondo le ultime elaborazioni, potrebbe invece presentare qualche rovescio in più. Ecco la mappa incentrata sempre per il primo pomeriggio della giornata in parola:

Qualche piovasco si attiverà nell'arco della giornata al nord; rovesci sulla Sardegna, l'ovest della Sicilia e in tendenza anche sul Lazio. Altrove non avremo cambiamenti significativi con il tempo che resterà abbastanza buono.

Se ne andranno le correnti fresche da nord, mentre subentrerà un flusso più umido sud-occidentale ad anticipare forse un'intensa perturbazione che agirà nella giornata di martedi 6 aprile (si leggano qui tutti i dettagli: www.meteolive.it/news/In-primo-piano/2/il-maltempo-della-settimana-prossima-freddo-neve-o-solo-pioggia-/89815/)

