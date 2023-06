Le ultime novità, anticiclone imminente

SITUAZIONE ATTUALE ED EVOLUZIONE: La circolazione atmosferica nelle ultime settimane è stata caratterizzata dalla grande persistenza di una fascia anticiclonica collocata alle latitudini settentrionali europee. Su quest'ampia regione d'Europa i valori di pressione sono stati superiori al normale, mentre le latitudini del Mediterraneo hanno sperimentato una situazione di instabilità provocata dalle continue infiltrazioni di aria più fresca in arrivo dai quadranti orientali.

Nella mappa qui sotto vi mostriamo le anomalie di geopotenziale alla quota di 500hPa (circa 1.500 metri) risultanti dalla situazione atmosferica attuale, in cui si osserva la presenza di un'importante cintura anticiclonica di blocco sull'Europa settentrionale, contrapposta ad un regime depressionario alle latitudini mediterranee:

Qui sotto invece vi mostriamo le temperature al suolo previste dal modello Meteolive per domenica 18 giugno, ove si osserva l'inizio della scalata delle temperature specie per le regioni settentrionali:



La circolazione atmosferica nei prossimi giorni subirà una trasformazione sostanziale; infatti il blocking anticiclonico sull'Europa settentrionale tenderà ad indebolirsi e verrà sostituito da una circolazione di bassa pressione che avrà il proprio perno su a cavallo tra l'oceano Atlantico e la Penisola Iberica. Giocoforza ne conseguirà un rialzo delle fasce anticicloniche subtropicali che sul Mediterraneo centrale saranno rappresentate dal rinforzo di un'onda anticiclonica africana.

Un primo rialzo delle temperature è previsto già questo fine settimana più sensibile sulle regioni del nord. Tuttavia sarà dalla prossima settimana che le temperature subiranno un'impennata più decisa verso l'alto, con valori che potranno agevolmente superare la soglia dei 30-35°C.

Qui sotto vi mostriamo la situazione sinottica in quota prevista in Europa per mercoledì 21 giugno, anticiclone africano conclamato alle latitudini del Mediterraneo: