Le temperature in Europa: le armate del FREDDO battono in ritirata...

Dopo aver interessato molti Paesi del nostro Continente, il freddo nei prossimi giorni si appresta a battere in ritirata verso i propri luoghi di origine, sotto l'impeto di correnti atlantiche molto miti.

I primi segnali di questa ritirata si scorgono già dalle temperature minime registrate la scorsa notte in Europa e sulla vicina Russia:

Tutto il settore centro-orientale del Continente e marginalmente anche l'Italia si trovano in un autentico freezer.

Osservate però sulla sinistra della foto. Qui sono già presenti le correnti occidentali con valori termici a due cifre su Portogallo, Spagna, Francia occidentale e parte dell'Inghilterra.

L'azione di spinta di queste correnti guadagnerà terreno verso levante e nei prossimi giorni, polverizzando gran parte del freddo presente in loco. Si tratterà di un'azione abbastanza lenta in quanto non sarà facile scalzare tutto il gelo depositato al suolo negli ultimi giorni, ma bordata dopo bordata, le armate fredde saranno costrette a ripiegare verso est, in direzione dei loro territori di origine. Torneranno? Per almeno una decina di giorni assolutamente no...poi vedremo.