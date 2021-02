Le temperature in Europa: il FREDDO si ritira, ma NON SCOMPARE!

In questa sede vi presentiamo un confronto tra le temperature minime in Europa di sabato 13 febbraio e quelle registrate oggi, giovedi 18 febbraio. La prima mappa mostra le temperature minime della notte registrate sabato 13 febbraio, nel pieno dell'irruzione fredda:

Queste invece sono le temperature registrate la scorsa notte, sempre in Europa:

Il freddo ha fatto ovviamente passi indietro rispetto a qualche giorno fa, sotto la spinta delle miti correnti occidentali (frecce rosse). Tuttavia, non si nota una completa scomparsa di esso...anzi, buona parte dell'Europa orientale, la vicina Russia e parte della Scandinavia presentano ancora temperature di molto inferiori allo zero, con addirittura punta di -40° visibili in alto a destra.

Vedremo nei prossimi giorni come si comporterà questa massa gelida...naturalmente non sarà possibile eliminarla con uno schiocco di dita, anche se le correnti miti da ovest faranno di tutto per marginalizzarla.

