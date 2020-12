Le temperature in Europa: il FREDDO si contrappone alla MITEZZA

Come vanno le cose in Europa dal punto di vista termico? Le temperature minime della scorsa notte pongono in essere una netta contrapposizione tra l'ovest del Continente e il settore centro-orientale! Succede spesso, ma questa mattina si tratta di una contrapposizone molto netta...anche di 10° nel giro di poche decine di chilometri. Ecco la mappa...

Su Francia, Spagna e Regno Unito c'è aria molto tiepida di matrice oceanica. Nel cuore della Francia le temperature non sono scese sotto la soglia dei 10° durante la notte, quindi una massa d'aria davvero mite.

Poi c'è la classica mitezza mediterranea, ma questa non fa di certo notizia. Stupiscono però le temperature molto alte della lontana Turchia, con punte attorno a 10-12°.

Sul resto d'Europa abbiamo avuto invece una notte fredda, con valori spesso al di sotto dello zero. Il freddo tende a sfumare da est verso ovest, infrangendosi poi nel muro della mitezza atlantica.

Sulla vicina Russia abbiamo punte al ribasso fino a -20° con diffusi valori al di sotto dei -10°; il grande freddo di conseguenza si trova ancora piuttosto distante dalla scena europea ed italica.

