Le tappe del passaggio perturbato: cosa succederà nelle prossime ore?

Un forte episodio di maltempo è previsto interessare lo stivale italiano tra il termine di agosto ed i primissimi giorni di settembre. Si tratta di una fase perturbata di lunga durata, provocata dallo sviluppo di una circolazione importante di bassa pressione con al seguito una mole considerevole di aria fredda che porterà un consistente abbassamento delle temperature. Questo pomeriggio prevediamo lo sviluppo dei primi forti temporali sulle pianure del nord, con precipitazioni intense, colpi di vento e grandinate in progressione durante le ore pomeridiane dalla Lombardia e dal Piemonte verso il Veneto ed il Friuli in serata. Alcuni di questi temporali potranno avere caratteristiche di forte intensità e potrebbero sviluppare anche dei moti vorticosi legati alla presenza di supercelle. Stima delle precipitazioni previste dal modello lamma Toscana per il tardo pomeriggio odierno:

Nella notte tra venerdì e sabato l'asse di saccatura diventerà ancor più pronunciato ed il Mediterraneo centrale verrà a trovarsi lungo il lato ascendente di quest'ampia circolazione depressionaria; il tempo si farà instabile anche sulla Liguria e sulla Toscana, con sviluppo di forti temporali anche di tipo "autorigenerante", quindi con carattere di persistenza ed in grado di recare precipitazioni significative. Questi temporali continueranno ad interessare Liguria ed alta Toscana fino alla notte tra sabato e domenica. Stima delle precipitazioni previste dal modello lamma Toscana per la notte tra sabato e domenica:

Da notare anche le abbondanti piogge previste sulla fascia alpina e prealpina, su questo settore potrebbero crearsi delle situazioni di criticità.



Domenica e lunedì la saccatura riuscirà a gudagnare un po' di spazio verso il Mediterraneo centrale, nuovi temporali si svilupperanno sulle regioni centrali tirreniche, con precipitazioni intense in previsione per bassa Toscana, Umbria, Lazio, Marche e Abruzzo. Relativa tregua al nord. Da segnalare il rinforzo del vento di Scirocco soprattutto a partire da venerdì pomeriggio sui bacini adriatico e tirrenico. Ci sarà anche un aumento del moto ondoso.