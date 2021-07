Le prospettive per il mese di AGOSTO in Italia

Prima di procedere con le nostre analisi, facciamo una doverosa premessa: Tali mappe e le previsioni indicate, pur avendo una validità scientifica poichè effettivamente elaborate da potenti computer che eseguono miliardi di calcoli fisico-matematici basati anche su statistiche climatologiche, si intendono proposte per curiosità e principalmente come "esercizio didattico": si ritiene non siano di utilità per programmare attività, la loro affidabilità è infatti lievemente inferiore al 50%.

Detto ciò, passiamo alle anomalie termiche che si potrebbero registrare in Europa durante il mese di agosto. Vi ricordiamo che si tratta di tendenze elaborate dal prestigioso centro di calcolo ECMWF.

La mappa parla da sola: praticamente in tutta l'Europa si potrebbe avere un agosto sopramedia. Il massimo del sopramedia sembra essere ubicato proprio sulla Pianura Padana, fino a 2° di esubero. Il resto d'Italia viaggerebbe con esuberi termici compresi tra 1 e 1.5°, così come tutta l'Europa orientale fino alla Vicina Russia.

Solo la Francia settentrionale, il Portogallo e parte delle Isole Britanniche faranno registrare un agosto in media.

Passiamo ora alle anomalie precipitative:

Per ciò che concerne l'Italia, si prevede un agosto con piogge inferiori alla norma sulla Pianura Padana. Sul resto d'Italia le precipitazioni dovrebbero assestarsi attorno alla media del periodo.

In Europa i sottomedia pluviometrici più vistosi saranno ubicati sull'Europa centro-orientale, sulla Svezia e la Scozia. Altrove precipitazioni attorno alla media del periodo.

