Le prospettive del TEMPO: freddo, caldo, poi PIOGGE in arrivo

La staticità di questa prima metà di aprile è stata interrotta in queste ore dal passaggio di un fronte freddo al centro e al sud, seguito da una massa d'aria di estrazione artica che certamente ridimensionerà le temperature tra la prossima notte e la giornata di mercoledì:

Questa fase fredda sarà di brevissima durata perché già da giovedì la rimonta di un cuneo anticiclonico africano riporterà le temperature su valori decisamente miti, per non dire calde sulle zone interne e nelle ore pomeridiane, guardate l'avvezione calda prevista per venerdì 17 a 1500m:

Nel corso del fine settimana, o meglio tra domenica 19 e lunedì 20, ecco sfondare da ovest un vortice depressionario che dovrebbe determinare precipitazioni diffuse tra nord e centro a partire dai versanti occidentali:

Ecco le conseguenze a livello precipitativo secondo il lam legato al modello americano; i fenomeni sono centrati per il pomeriggio di lunedì 20 aprile:

Il modello europeo vede il maltempo sfondare con leggero ritardo (martedì 21) e con depressione maggiormente a ridosso del Golfo Ligure, come si nota da questa mappa:

Le conseguenze non sarebbero comunque troppo diverse da quelle che prospetta il modello americano. Dunque arrivano conferme su un trend piovoso nella terza decade di aprile, che dovrebbe fra l'altro riportare le temperature nell'ambito della media. Seguite tutti gli aggiornamenti!