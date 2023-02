Le previsioni meteo per MartedÃ¬ 14, giorno di San Valentino

L'alta pressione si sta consolidando sul Mediterraneo centrale e regalerà una giornata di San Valentino stabile su tutta la penisola.

Domani, Martedì 14, avremo infatti condizioni di bel tempo con cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi. Tempo in miglioramento quindi anche all'estremo Sud dove in queste ore abbiamo delle residue precipitazioni e un clima più freddo per correnti dai quadranti nord-orientali.

Locali addensamenti nuvolosi interesseranno la Pianura Padana (specie nubi basse e nebbie al mattino) e alcune zone del Sud Italia, in particolare Puglia, Calabria e Sicilia ionica, senza però arrecare precipitazioni.

Le temperature saranno stazionarie o in lieve aumento, ventilazione moderata a tratti intensa dai quadranti settentrionali su Puglia e settori ionici, generalmente debole altrove.