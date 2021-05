Le PIOGGE si questa settimana: dove si concentreranno maggiormente?

Si annuncia una settimana abbastanza tranquilla dal punto di vista atmosferico, fino alla giornata di venerdi 4 giugno. A seguire potrebbe intervenire un peggioramento al nord, ma per tutti i dettagli leggete questo articolo: www.meteolive.it/news/In-primo-piano/2/temporali-al-nord-nel-fine-settimana-ipotesi-pi-che-probabile-/90551/

Le precipitazioni previste sull'Italia per questa settimana ricalcano abbastanza fedelmente questo stato di cose, ponendo massimi in corrispondenza delle regioni settentrionali, in modo particolare sul nord-ovest, precipitazioni che si verificheranno quasi essenzialmente nel week-end.

Vi ricordiamo inoltre che i millimetri espressi hanno valore puramente indicativo e non devono essere presi come oro colato.

I massimi di pioggia (50mm) sono attesi tra la Val d'Aosta, l'alto Piemonte e le Alpi occidentali; 20-25mm sul restante arco alpino; 15-20mm sulla Pianura Piemontese, nelle aree interne di Sardegna e Sicilia, sull'Appennino settentrionale e centrale.

Dove vedete il colore azzurro, blu o bianco le piogge saranno invece assenti o molto scarse.

