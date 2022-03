Le PIOGGE previste per l'ultima decade di marzo in Italia

Pare ormai assodato che anche la seconda decade di marzo chiuderà sottomedia in fatto di pioggia sull'Italia, segnatamente al nord e sul Tirreno. In questa sede cercheremo di capire se un po' di pioggia potrà finalmente arrivare nell'arco della terza decade mensile, sconfinando nei primi giorni di aprile.

A tal proposito vi mostriamo le mappe previsionali del prestigioso centro di calcolo ECMWF per l'ultima decade di marzo, ricordando che tali mappe e le previsioni indicate, pur avendo una validità scientifica poichè effettivamente elaborate da potenti computer che eseguono miliardi di calcoli fisico-matematici basati anche su statistiche climatologiche; ritieniamo non siano di utilità per programmare attività importanti.

La prima mappa mostra le piogge previste tra il 21 e il 27 marzo in Europa...e non solo:

Fortunatamente non si notano sottomedia importanti. Infatti, le piogge si prevedono grossomodo nella norma se si eccettua un lieve deficit sulla Toscana e sul nord-est, ma cose di poco conto. Un leggero surplus lo avremo invece tra la Calabria Ionica e la Sicilia orientale.

La seconda mappa mostra invece le piogge previste tra il 28 marzo e il 3 aprile:

Piogge praticamente in media su tutte le regioni italiane. Volendo fare i pignoli, un lieve surplus sarà presente sul Friuli ed un lieve deficit sulla Calabria, ma cose di poco conto.

