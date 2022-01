Le PIOGGE previste in Italia fino al termine di gennaio: ci sono novità per le aree bisognose?

La pioggia non scende da oltre 40 giorni su parte delle regioni settentrionali. Ci riferiamo soprattutto al Piemonte, dove la carenza di neve sui rispettivi rilievi è davvero singolare in questa stagione invernale.

La pioggia comunque sta cadendo con il contagocce un po' ovunque, ma sono le regioni settentrionali a restare quasi sempre in ombra o in sottovento rispetto al flusso portante.

Fino alla fine del mese la situazione, purtroppo, non è prevista mutare. Il pachiderma anticiclonico sull'Europa occidentale seguiterà a monopolizzare il tempo su tutto lo scacchiere euro-atlantico, con ripercussioni anche sulla nostra Penisola.

Niente perturbazioni atlantiche e niente incursioni fredde dalla Valle del Rodano; le uniche correnti che riusciranno a passare saranno ancora quelle settentrionali che come sappiamo risultano sterili o poco produttive per una buona fetta d'Italia.

La mappa mostra la sommatoria delle piogge attese in Italia fino alla fine del mese, ovvero fino a lunedi 31 gennaio, secondo il modello americano:

Poca pioggia nel complesso sull'Italia, ma le aree che resteranno completamente a secco saranno ancora le regioni settentrionali e la Toscana. Sul resto d'Italia un po' di pioggia si vedrà, in modo particolare nel sud della Calabria (circa 30mm stimati) e tra il Molise e la Puglia (tra i 10 e i 15mm stimati, ovviamente in Appennino sarà tutta neve). Altrove, come anticipato, precipitazioni insignificanti o nulle.

